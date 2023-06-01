«حمام العريس» ومأدبة «القرى».. لقطات من الاحتفال بزفاف ولي العهد الأردني

ساعات قليلة وتتجه أنظار العالم إلى عمان عاصمة الأردن التي تتزين لبدء حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة خالد السيف، المرتقب اليوم الخميس، وبدأت المراسم أمس بـ«حمام العريس» ومأدبة «القرى»، وهي عادات متأصلة في الأردن.

التراث الأردني يسود احتفالات حفل زفاف ولي العهد

وبدأ الأردنيون التعبير عن فرحتهم باحتفالات المملكة الرسمية بحفل زفاف ولي العهد، والذي استحضر التراث الأردني الشعبي، الذي يعكس الهوية الوطنية، وأصالته بداية من غناء الشباب وأهازيج، وارتداء الأزياء التراثية التقليدية الزاهية بالمطرزات والمزركشة بألوان الفرح، والترحيب بالضيوف وإكرامهم في هذا النوع من المناسبات بإقامة الولائم لهم (الْقِرى) كما يُقال باللغة العربية أو (الِقْرا) باللهجة الشعبية الأردنية، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»

وتتضمن احتفالات حفل زفاف ولي العهد الأردني، إهداء «الشماغ المهدب» للأمير الحسين بن عبدالله، بالإضافة إلى ليلة السمر الأردنية التي أقامها رفاق السلاح ثم حفل حنّاء «رجوة» التي أقامتها الملكة رانيا العبد لله في قصر زهران العامر، وبعدها استضافة الأمير عمر بن فيصل في منزل والده، وأقام له «حمام العريس»، وصولا للمأدبة الكبيرة (القِرى) التي أولم فيها جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لضيوفه من مناطق المملكة كافة احتفاءً بهذه بمناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.

تهاني الشباب للحسين ورجوة

وتتواصل التهاني القلبية من شعب الأردن والشعوب العربية احتفالا بحفل زفاف ولي العهد الأردني وخطيبته رجوة آل سيف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة المنصة التي خصصتها مؤسسة ولي العهد قبل أيام لإرسال التهاني والتبريكات لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله.