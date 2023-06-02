معلومات عن الذهب الأبيض.. يُخلط بمعدن نفيس

يعد الذهب الأبيض من أكثر المعادن التي تثير الجدل، خاصة عند اختياره شبكة للزواج بدلا من الأصفر، إذ أن هناك الكثير من الفتيات في الوقت الحالي يفضلنه، بينما قد يرفض ذلك أهاليهن لأنه يشبه في شكلة الفضة.

وبالرغم من الاختلاف الكبير في لون الذهب الأبيض والأصفر إلا أنهم تم صنعهما من نفس المعدن، ولكن الاختلاف في المواد التي توضع عليهما خلال التصنيع.

مصنوع من نفس المعدن لكنه مختلف

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجالات الأبحاث والاستثمارات في الذهب، إن الذهب الأبيض هو بطبيعة الحال مثله مثل الذهب الأصفر، ولكن بدلا من خلطه بالنحاس والمواد ذات اللون الأصفر، ففي الأبيض يجري خلطه مع معدن أبيض واحد على الأقل من هذه المعادن مثل الفضة والبلاديوم والنيكل والروديوم.

وأضافت أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلافات بين الذهب الأبيض والأصفر، ومن أهم الاختلافات هي السعر ولون المعدن والمتانة، إذ أن الأبيض أكثر متانة.

اختلاف الأسعار

وأشارت إلى أن سعر الذهب الأبيض أعلى لكونه أكثر تكلفة من الأصفر في التصنيع، بسبب عدد المواد التي تدخل في تكوينه وبشكل خاص الروديوم لأنه معدن غال الثمن، مقارنة بالنحاس.

ولفتت إلى أن الذهب الأبيض أيضا فيه عيارات كثيرة، ولكن المتعارف عليه في مصر عيار 18 و عيار 14 وعيار 18 الأكثر انتشارًا.