رابطة تجار السيارات عن تراجع المبيعات 73% عالميا: 2022 له ظروف خاصة

علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على تراجع مبيعات السيارات بنسبة 73% خلال أربعة أشهر في دول العالم، قائلا إنه يوجد مشكلتان رئيسيتان في مصر، إذ إن 2022 كان عاماً له ظروف خاصة، والتصنيع الخارجي له ظروف خاصة، والأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر في الصناعات جميعها.

خروج «فولكس فاجن» من أوروبا

وأضاف «أبو المجد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذه المشكلات دفعت شركة «فولكس فاجن» الألمانية لمصانع خارج الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مشكلة حقيقية في مصادر الطاقة التي تنتجها روسيا وحدها بنسبة 60% للاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمصر، لا يوجد بنك يدبر الدولار لاستيراد السيارات من الخارج للوكيل أو الموزع أو التاجر أو الفرض، فالدولار موجه للسلع الاستراتيجية.

16 ألف صالة عرض في مصر

وأوضح أنه يوجد في مصر 16 ألف صالة عرض للسيارات، وهناك كيانات تشتري مثل شراء «الأوفر برايس»، ومن ثم وجود سيارات في بعض المعارض بكثرة، إلا أن هناك مئات المعارض الأخرى ليس بها سيارات.