الكاتب صلاح سالم بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية: جهد 20 عاما لم يذهب هباء

أعرب الكاتب صلاح سالم عن سعادته بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية 2023، قائلا: «الجائزة أسعدتني معنويا وهي تعني أن كل ما بذلته منذ حصولي على جائزة الدولة التشجيعية قبل عشرين سنة لم يذهب هباء وأن كل جهد إنساني بالتراكم والإصرار لن يضيع سدى».

وأضاف صلاح سالم لـ«الوطن»: «كل جائزة بالنسبة لي نوع من الطاقة النفسية التي تمنحنى القدرة على استكمال مسيرة العمل وهي رسالة أن هناك من يقدر جهدك، وبالتالي تمنح طاقة معنوية للاستمرار، خاصةً أني علمت أن التصويت كان بالإجماع، وكأن كل ما أنتجته على مدار السنوات الماضية كان حاضرا خلال التصويت لصالحي وهو من أسباب سعادتي».

صلاح سالم: حظى كان جيدا مع الجوائز

وذكر: «حظى كان جيدا مع الجوائز فقد حصلت على العديد من الجوائز ومنها جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة بدبى ثلاث مرات، كما حصلت على جائزة الدولة التشجيعية وكنت الأصغر سنا بين الفائزين في 2003، وكنت في أوائل الثلاثينات من عمري، وكان ذلك عن كتابي الثاني: تحولات الهوية والعلاقات العربية التركية».

وتابع: «استغرق الوقت 15 سنة لكي أحصل على جائزة الدولة للتفوق في 2018، مشيرا: وخلال هذه الفترة انتجت 12 كتابا بذلك ورصيدي وصل إلى 15 كتابا، بخلاف الدراسات المستقبلية».

مكتبة الإسكندرية رشحتني لجائزة الدولة التقديرية

وعن جهة الترشيح قال صلاح سالم: «رشحتني مكتبة الإسكندرية لجائزة الدولة التقديرية وكلمني الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة في سبتمبر الماضي، وبالمناسبة هذه فرصة لأن أشكر الدكتور أحمد زايد عالم الاجتماع المروق وجميع العاملين في المكتبة، لافتا إلى أن المفارقة إن جائزة الدولة التقديرية جاءت بعد 5 سنوات فقط من جائزة التفوق وبشكل أسرع وأيسر».

وعن المشروع القادم بعد الجائزة، قال: «أعيش هذه الأيام أجواء احتفالية بالفوز بالتقديرية وخلال أيام سأعود لمواصلة عملي على الجزء الثاني من كتاب: جدل الدين والتنوير، لأن الكتابة بالنسبة إلى أساس الحياة وأساس وجودي وبيني وبينها علاقة محبة لا تنقطع».