تفاصيل مسابقة الأوقاف اعرف قدر نبيك.. جوائز بآلاف الجنيهات

انطلقت مسابقة وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان «اعرف قدر نبيك» في عدد من المحافظات، والتي تصل الجائزة فيها إلى آلاف الجنيهات، ولكن لها بعض الشروط، ولذلك تستعرض «الوطن» تفاصيل مسابقة الأوقاف اعرف قدر نبيك.

تفاصيل مسابقة الأوقاف اعرف قدر نبيك

وعن تفاصيل مسابقة الأوقاف اعرف قدر نبيك، هي مسابقة أطلقتها الوزارة في إطار التعريف بالنبي الكريم «صلى الله عليه وسلم»، وبيان أخلاقه وشمائله، إذ تصل قيمة جوائز المسابقة إلى 200 ألف جنيه.

واستكمالا للحديث عن تفاصيل مسابقة الأوقاف اعرف قدر نبيك، فهى مسابقة مفتوحة المشاركة لكل من «أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الوعاظ، الواعظات، الأئمة»، وكذلك تفتح المسابقة لخطباء المكافأة والمعلمين والطلاب أيضًا، فضلا عن كل من يرغب في المشاركة حبا في النبي.

تعرف على تفاصيل مسابقة الأوقاف اعرف قدر نبيك

وتتضمن تفاصيل مسابقة الأوقاف اعرف قدر نبيك قراءة كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، وكذلك قراءة كتاب: «مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية»، والكاتبين من إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب، فضلا عن تنفيذ بحث بشأن الدروس المستفادة عن معاهدات النبي، وتوثيق نصوصها من مصادرها المعتمدة.

واستكمالا لتفاصيل مسابقة الأوقاف اعرف قدر نبيك، تأتي جوائز المسابقة كالآتي:

الأولى بقيمة 25 ألف جنيه، ولكن بشرط أن يحصل المتقدم على 75% من الاختبارين التحريري والشفوي، بينما الجائزة الثانية بقيمة 20 ألف جنيه، بشرط حصول المتقدم على 70% في نفس الاختبارين.

تفاصيل جوائز مسابقة الأوقاف اعرف قدر نبيك

أما الجائزة الثالثة بقيمة 15 ألف جنيه، على أن يحصل المتقدم على 65% من الاختبارين، بينما الجائزة الرابعة، بقيمة 10 آلاف جنيه بشرط اجتياز 60%؜ في الاختبارين، فضلا عن 10 جوائز قيمة كل واحدة 5 آلاف جنيه، بشرط اجتياز 55%.

وضمن تفاصيل مسابقة الأوقاف اعرف قدر نبيك، 10 جوائز تشجيعية قيمة الواحدة منها 3 آلاف جنيه، فضلا عن 25 ألف جنيه لأفضل بحث باللغة الإنجليزية عن أخلاق النبي «صلى الله عليه وسلم»، بشرط حصوله على 70% في التقييم، وكذلك 25 ألف جنيه لأفضل باللغة الفرنسية، بشرط الحصول على نفس النسبة.