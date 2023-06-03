تراجع أسعار 5 سلع خلال أسبوع.. اعرف التفاصيل

شهد الأيام الماضية تراجعًا لعدد من السلع الغذائية المهمة، أبرزها الماشية، والبيض، والدواجن، والأرز الشعير، والأعلاف، ولم يكن هذا الأمر على المستوى المحلي فقط، وإنما كان على المستوى العالمي أيضًا، حيث كشف مؤشر الفاو لأسعار الغذاء انخفاض أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.7%، نتيجة انخفاض أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس، بالإضافة إلى تراجع تكلفة الحبوب بنسبة 4.8% مدفوعة بانخفاض أسعار القمح بنسبة 3.5%.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار السلع قبل وبعد التراجع، وفق ما أعلنته الجهات المعنية بهذه السلع.

- تراجع أسعار المواشي والأضاحي

سجلت أسعار الأضاحي تراجعًا ملحوظا في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع إعلان الحكومة استيراد 170 ألف رأس ماشية، حيث سجلت أسعار اللحوم الحية للأبقار تراجعًا بقيمة 20 جنيها للكيلوجرام، وتراوح السعر بين 130 إلى 135 جنيهًا، مقابل 145 و150 جنيهًا للكيلو القائم قبل أيام، فيما تراجع سعر كيلو القائم الجاموسي إلى 115 جنيهًا، بعد أن كان يتراوح بين 120 و130 جنيهًا في وقت سابق، وفقا لما قاله حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين.

- أسعار الدواجن

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّ هناك تراجعًا في أسعار الدواجن بقيمة وصلت 4 إلى جنيهات في الكيلو، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 62 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل للمستهلك في حدود 70 إلى 75 جنيهًا حسب المنطقة، مقابل 67 جنيهًا قبل أيام تسليم أرض المزرعة، مسجلًا تراجع بقيمة 5 جنيهات.

- أسعار الأعلاف

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّ السبب في تراجع أسعار البيض والدواجن هو انخفاض أسعار الأعلاف، التي سجلت تراجعا بقيمة تخطت 6 آلاف جنيه في أسعار الذرة الصفراء، ما أدى إلى استقرار أسعار الدواجن والبيض، نتيجة الإفراج عن كميات كبيرة عنها من قبل وزارة الزراعة.

- أسعار البيض

وسجلت أسعار البيض تراجعا كبيرة خلال الأيام الأخيرة، وبلغ سعر كرتونه البيض الأبيض 85 جنيها، مقابل 92 جنيها قبل اسبوعين، فيما سجلت أسعار البيض الأحمر اليوم 90 جنيها مقابل 98 جنيهًا قبل أيام، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

- سعر الأرز الشعير

وفقا لما أعلنته شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، تراجعت أسعار الأرز الشعير بمقدار 3 آلاف جنيه في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، وسجل سعر الطن نحو 17 ألف جنيه للحبة العريضة، مقابل 20 ألف جنيه قبل أسبوعين، بينما سجل سعر الطن للحبة الرفيعة نحو 16500 جنيه، مقابل 19500 جنيه، وفقا لما قاله رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في الغرفة التجارية.