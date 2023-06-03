«الغرف التجارية»: انخفاض أسعار الزيوت عالميا.. ومصر تستورد 95%

كشف متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الزيوت عالميا، موضحا أن نسبة الانخفاض جاءت بنسبة 8.5%.

مصر تستورد 95% من الزيوت

وأشار متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى انخفاض أسعار زيوت النخيل والفول الصويا الفترة الماضية، موضحا أن مصر تستورد 95% من الزيوت، وتنتج 5%، لافتا إلى أن الفترات المقبلة ستشهد انخفاضا آخر.

وشدد عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على أهمية وقوف التجار مع الدولة في الأزمة الحالية، والالتزام بالسعر المحدد لتجاوز الأزمات، قائلا: «ليس معنى انخفاض الأسعار عالميا يبقى في يوم وليلة الأسعار تنخفض في مصر، مش هندوس على الزر الأسعار تنخفض».

سبب ارتفاع أسعار البن

وعن ارتفاع أسعار البن في الأسواق، أوضح «متى»، أن بعض التجار استغلت الظروف الحالية ورفع قيمة منتجاتها دون قرار رسمي، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار بدون داعٍ يزيد من تفاقم الأزمة.