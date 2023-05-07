شعبة المواد الغذائية: استقرار أسعار الزيوت في الأسواق

قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إنّ أسعار الزيوت تواصل استقرارها الملحوظ داخل الأسواق المصرية منذ انتهاء شهر رمضان المبارك كما ارتفعت مبيعات الزيوت في مصر خلال الأشهر الماضية خاصة في شهري مارس وأبريل.

أسعار الزيوت في الأسواق

وأوضح كاسب لـ«الوطن» أن الإقبال على شراء الزيوت مستمر طوال العام والأسعار تختلف حسب المنطقة والمتجر لذلك من المعروف أن أسعار الزيوت المباعة في أسواق الجملة تكون أقل من أسعار القطاعي حيث يتراوح سعر زجاجة الزيت حاليا في الأسواق بين 35 و43 جنيها، بينما تباع الزجاجة في منافذ التموين بسعر 25 جنيها وتسجل داخل أسواق الجملة 27 جنيها تلك الأسعار تختلف حسب الأنواع.

سعر الزيت داخل معرض «إنتاج مزارعنا»

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إلى أن هناك إقبالا ملحوظا الفترة الحالية من جانب المواطنين على معرض «إنتاج مزارعنا» وذلك لشراء السلع الغذائية الأساسية منها الزيت الذي يباع داخل المعرض بسعر مخفض للغاية عن الأسواق حيث تبلغ الزجاجة في المعرض 22 جنيها تلك المعرض الذي دشن قبل حلول شهر رمضان المبارك والغرض منه تخفيف أعباء الأسعار على المواطنين.