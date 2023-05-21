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شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار الزيوت بالأسواق.. الزجاجة بـ30 جنيها

كتب:

مريم حنفي
08:27 م | الأحد 21 مايو 2023
تراجع أسعار الزيوت

تراجع أسعار الزيوت

سجلت أسعار كافة أنواع الزيوت انخفاضاً في الأسواق المصرية الفترة الحالية، ويرجع سبب ذلك انخفاض القوة الشرائية من جانب المواطنين في ظل أن هناك توقعات باقبال المواطنين الفترة القادمة على الشراء.

تراجع أسعارالزيوت 

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إنّ الأسواق المصرية غنية بكافة أنواع الزيوت التي تختلف أسعارها حسب النوع والمتجر الذي يقوم المواطن الشراء منه، كما أن الاقبال على شراء الزيت تزايد الفترة الماضية وبالأخص خلال شهر رمضان الماضي وعيد الفطر المبارك. 

وأضاف «المنوفي» أن الفترة الحالية تشهد تراجعاً ملحوظاً في أسعار الزيوت، وذلك نتيجة وفره المعروض في السوق المحلي، وانخفاض إقبال المواطنين على الشراء، كما أن هناك توقعات بزيادة إقبال المواطنين مرة أخرى على شراء الزيوت، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. 

أسعار الزيوت.. الزجاجة بين 25 و30 جنيهاً

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية أن سعر زجاجة الزيت يبلغ الفترة الحالية في الأسواق 30 جنيهاً، وتباع داخل منافذ التموين بسعر 25 جنيهاً.

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