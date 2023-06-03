نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالفيوم خلال ساعات

أعلنت محافظة الفيوم، في بيان لها، اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالفيوم خلال ساعات، حيث من المقرر أن يعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم مساء اليوم السبت، ثم يتم إعلانها رسميًا عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بعدما جرى الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة وجمع درجات الترم الأول والثاني.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم في كل مكان.

اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وجمع درجات الترم الأول والثاني معًا، ثم سيجرى اعتمادها من محافظ الفيوم مساء اليوم، تمهيدًا لإعلان النتيجة اليوم على رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

وخصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رابطًا إلكترونيًا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسهولة ويسر، فضلًا عن الصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم، كما أنّه من المقرر أن تعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في جميع مدارس المحافظة غدًا الأحد.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

ويمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة فور اعتمادها من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط هنا. الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية. إدخال الاسم ورقم الجلوس. الضغط على إظهار النتيجة وستظهر فورًا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّ 64 ألفًا و215 طالبًا وطالبة في 259 لجنة بالإضافة إلى 72 طالبًا وطالبة في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023، الترم الثاني، في الفترة من السبت الموافق 13 مايو وحتى الخميس 18 مايو.

لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيانات سابقة لها أنّه لا شكاوى من الامتحانات طوال فترة انعقادها، حيث أنّ الطلاب أكدوا أنّ الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط، كما أنّه لم يتم ضبط أي حالات غش على مدار الامتحانات.