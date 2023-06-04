مفاجأة في نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم.. 126 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2023 الترم الثاني، وحصد 126 طالبا وطالبة الدرجة النهائية في جميع المواد بـ280 درجة، ورتبتهم مديرية التربية والتعليم بحسب تاريخ ميلاد كل منهم من الأصغر إلى الأكبر، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 79.1 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في بيان لها، أن أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2023 الترم الثاني، والبالغ عددهم 126 طالب وطالبة حصلوا جميعا على الدرجة النهائية وهو 280 درجة كما يلي:

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية شرق الفيوم حكومي

رحمة عماد الدين عبد العظيم أحمد

شدوى محمد أحمد قطب

مريم حسين جمعة عبد الحفيظ

مهند كمال عبد العزيز أحمد

ایفان أيمن عيد شحات

فاطمه عشري محمد سيد

نورهان هشام مبروك حسان

آيات حمادة معوض محمد

جهاد حسين على حسين

روان أمیر أحمد محمد محمد

هنا عبد العظيم على عبد العظيم

فاطمة محمد عبد القوى محمد

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية شرق الفيوم خاص

رغد عبد المجيد بركات

منه الله حازم محمد أحمد

عائشة محمد على أحمد

رؤى عمر السيد أحمد فوره

حمدي علاء حمدي محمود

سلوى محمد فؤاد عبد العليم جاد

سجي هاني أحمد محمد أحمد

لوجينا محمد زغلول عبد الباسط

مريم مبروك على عبد العليم

جويريه محمد عبد العال عبد المولى

جنى محمد عبد الحميد هليل

أحمد حسن ابراهيم محمد أبو بكر

تسنيم علاء مصطفى محمد

هشام وليد عبد السلام أحمد

منه أحمد رمضان صوفي

عمر أحمد محمد إسماعيل

أدهم رمضان مصطفى السيد

محمد أشرف راجح مؤمن محمد

ريم هاني على محمد تعليب

مريم محمود مصطفي رشدي

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية أبشواي حكومي

إيمان أيمن سمير عبد الحي

مريم أحمد سيد محمد

سمر محمد رجب محمود

نهاد أشرف على على

حبيبية علي حسن أحمد «إبشواي – خاص»

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سنورس التعليمية حكومي

جنا مصطفى فاضل عبد الصادق

فاطمة رامي رمضان عبدالنبي

سميه محمد عثمان عبد اللطيف

بسمله حسين أحمد عبد العزيز أحمد

محمد رمضان محمد طلبه

محمد عماد رجب عبد الظاهر

رنا سعيد محمد عبد الباقي

رغد على صابر أحمد محمد

ساره سعيد على منير عباس

زياد مصطفي محمود أبو خلف

دعاء رجب محمود أمين

بسمله حجاج روبي روبي حجاج

مروان عبدالتواب رشاد

محمد أحمد محمد عبد السلام خطيب

أحمد محروس قاسم أحمد

مريم عماد وجيه واصف

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة إطسا التعليمية حكومي

عمرو شعبان عبد الظاهر

جنان أحمد عطية أحمد معوض

رؤي محمود شحاته السيد

بسمله ابراهيم محيي إبراهيم

رنا سمير عبد العزيز قطب

أنس أحمد محمد عبد العزيز

زينه محمد السيد حسين

رنا جمال على عبد الرحمن

إيمان محمد السيد قرني

حبيبة أحمد عاشور مبروك

منى ياسر مفتاح عبد الرحمن

أحمد محمد أحمد محمد محمد

أيات عبد العظيم عادل عبد العظيم

الشيماء سعد عبد الشفيع عبد السلام

يوسف محمد عمر عبد الرسول

مرام محمد أحمد عبد الفتاح

بسنت لطفي عبد النور كامل

أحمد محمد أحمد عبدالواحد

أحمد طه محمود علي جاد

عبد الرحمن عثمان جمعه

محمود أحمد السيد حميده

مروان شعبان سيد عويس ابراهيم

سما محمد عوض عبد السلام

ريهام ناصر كمال مرجاوي

عبد الرحمن محمد محمود محمد عبدالله

دعاء خليل ابراهيم محمود

الاء رفاعي محمد محمد

بسمله محمود محمد اسماعيل

حسنى محيي الدين حسنى على

زينب عبد الحميد فوزي

حلا صلاح محمد خليل

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طامية التعليمية

جنى نصر محمد حميدة محمد

الزهراء محمد حمدي فؤاد ابراهيم

رحمه أشرف محمد عبد الواحد

تسنيم محمد فتحي عبدالهادي أحمد

عمر ايهاب بشير معبد

منه عزت أحمد عبدالباري

محمد شعبان سيد فوزي

سما سيد إمام محمد على

مصطفي كمال صغير أمين

رحمه أحمد محمود عبدالكريم

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة يوسف الصديق التعليمية

دعاء شعبان عبد البصير محمد محمد

ندى السيد ابراهيم على صيام

هدير كمال حسين على حسين

مريم عصام السيد عبدالله مبروك

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية غرب الفيوم حكومي

ريم محمد أحمد عبد العاطي حجازي

يمنى حسام حسين عبد العليم

ملك محمد عباس عباس

روان امير كمال أحمد عامر

وعد علاء الدين محمد محمد

جنا نبيل أحمد عبد النواب أحمد

يوسف فكرى محمد أحمد

أسماء محمود عويس محمد

محمد أحمد محمد أحمد

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية غرب الفيوم خاص

سماح عبدالله محمد أحمد متولى

كيرلس ماهر باسیلوس امين

على حماده سعد أبو بكر سعداوی

محمد أحمد حسين عبد التواب

أوليفيا أكمل نبيل عطيه

جوليا ماجد يوسف عازر

جنى طارق محمد جلال عبد اللطيف

مريم هاني ابراهيم لوقا

جودي أدهم سيد پسن

رهف ياسر عبدالله محمد

تسنيم علاء الدين سيد عبد المعبود

جاسر عاصم صدقی قاسم

عبد الرحمن اسامة محمد فريد

يوسف سمير عبدالباقی سليمان

دمیانه هاني صليب فؤاد

هنا ايهاب محمد معروف

ميرولا مدحت سامي نجيب

أحمد عادل أحمد موسي

محمد عصام عبد الرحمن ثابت

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023، 64 ألفا ً و332 طالباً وطالبةً، نجح من بينهم 50 ألفاً و34 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 79.1 %، وحصل 126‪ طالباً وطالبةً على الدرجة النهائية، بمختلف الإدارات التعليمية وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.