الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة.. 6 خطوات فقط

الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة، تعد من أكثر الأمور التي تشغل المواطنين خاصة المتقدمين للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لذا أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

3- الضغط على «استعلام تكافل وكرامة».

4- معرفة نوع بطاقة الدعم «تكافل أو كرامة».

5- يظهر على الفور حالة البطاقة سواء «متوقفة أو سارية أو متجمدة».

6- في حالة القبول في البرنامج يظهر للمستعلم على الفور قيمة الدعم.

معايير القبول ببرنامج «تكافل وكرامة»

ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، هناك عدد من المعايير التي تحدد قبول المواطن ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، منها استيفاء كل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة، وعدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

بالإضافة إلى أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.