أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-6-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-6-2023 في الأسواق والمحال هدوء ملحوظا، بعد أن هبطت أمس بنحو 3 جنيهات بسبب ضعف القوة الشرائية والإفراجات الجمركية عن كميات كبيرة من الأعلاف، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن».

واستعرض «السيد» أسعار الفراخ اليوم الأحد في الأسواق والمحال، كما يلي:

- يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة ما بين 62 و65 جنيهًا، وتصل للمستهلك بين 70 و72 جنيها.

- سعر كيلو الدجاج البلدي 100 جنيه أرض مزرعة، وتصل للمستهلك بـ110 جنيهات.

- سجل كيلو الدجاج الساسو 73 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا.

- سعر كيلو الدواجن الأمهات 59 جنيهًا داخل المزرعة، وتباع في محال الطيور الحية بـ66 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

أما أسعار مشتقات الدواجن فسجلت الآتي:

- يتراوح سعر كيلو البانية اليوم ما بين 160 و170 جنيها.

- يتراوح كيلو الشيش طاووق داخل محال الطيور الحية ما بين 150 و160 جنيها.

- يبلغ سعر كيلو الأوراك 75 جنيهًا، والدبابيس 80 جنيهًا.

أسعار الدواجن في البورصة

وبالنسبة لأسعار الفراخ اليوم داخل بورصة الدواجن، فقد تراوح اللحوم البيضاء بين 59 و69 جنيها، ولحم الساسو بين 66 و 78 جنيها، وسعر الدجاج الأمهات 55 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، يتراوح الكتكوت الأبيض ما بين 6 إلى 6.75 جنيه، والبلدي بين 5.5 و 6.5 جنيه، فيما يتراوح سعر الساسو بين 9.5 و10.5 جنيه، والهجين بين 7.5 و8.5 جنيه، والكتكوت جيل ثان بين 8 إلى 9 جنيهات.