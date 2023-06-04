تدريبات خاصة لرياضة الكابادي باستاد المنصورة الرياضي

أعلنت منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن استمرار الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية تنفيذ تدريبات المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي بين تلاميذ المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري للكابادي تحت شعار«كابادي المدارس المصرية».

استمرار مشروع كابادي بالدقهلية

وأضافت في بيان صحفي لها، أن استمرار مشروع كابادي بالدقهلية جاء في إطار اهتمام القيادة السياسية بالرياضة وتشجيعها، واستمر المشروع تدريبه اليوم الأحد 4 يونيو بصالة الكاراتيه بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

الهدف من المشروع القومي لكابادي بالدقهلية

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى نشر لعبة الكابادي وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الناشئين بنين، وبنات لدعم الاتحاد المصري للكابادي بعناصر للمشاركة في المنتخب القومي لعدد 30 طليع وطليعة.

وأشارت أن المشروع يجري تنفيذه على مدار 7 أشهر داخل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، إذ يقوم علي التدريب على المهارات الأساسية للعبة، وتقييم فتري للمراكز، وتنفيذ لقاءات مجمعة بين المراكز بعضها البعض، وإعداد لقاءات تنافسية مع الفرق الأخرى، لصقل مهارات اللاعبين عن طريق التنافس والاحتكاك.

وبدأت لعبة كابادي داخل دول جنوب أسيا، وهي عبارة رياضة جماعية، مكونة من فريقين من سبعة لاعبين لكل منهما، وتبدأ اللعبة من خلال لاعب واحد وهو المهاجم، بالركض إلى نصف ملعب الفريق المنافس، وتمييز أكبر عدد ممكن من المدافعين عنهم، والعودة إلى نصفهم الخاص، دون أن يمنعه المدافعون في الفريق الآخر.