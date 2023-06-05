شعبة الاقتصاد الرقمي: نستهدف جعل مصر مركزا إقليميا للتصنيع التكنولوجي

قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرف التجارية بالقاهرة، إن هناك جهوداً كبيرة من الدولة لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ووزير الاتصالات دائما ما يحث الشركات الكبرى للتصنيع في مصر.

تحويل مصر لمركز إقليمي لتصنيع التكنولوجيا

وأضاف «غنيم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه من المستهدف تكون مركزاً إقليمياً لتصنيع التكنولوجيا، خاصة أن مصر بها أكثر من 100 مليون مواطن، كما أنها تعد بوابة أفريقيا، والتي تصل الكثافة السكانية بها مليار و100 مليون ومن ثم سوق كبير يوازي السوق الصيني والهندي.

ولفت إلى أن مصر بها اتفاقيات كبيرة للتبادل التجاري الحر بينها وبين دول أفريقية وعربية، وتوطين هذه الصناعات في مصر من شأنه توفر السلع المصنعة وميزة نسبية ضريبيا من المنتج المحلي مقارنة بالمستورد، وهذا سيؤثر في المدى المتوسط والبعيد.

توافر المنتجات وتدريب الأيدي العاملة

وأوضح أنه من ضمن المميزات توافر المنتجات وتدريب الأيدي العاملة، لافتا إلى أن إنشاء شركات لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، سيؤثر بشكل واضح على الأسعار، وتوافر المنتجات وفرص عمل جديدة، كما أن السوق المصري سيكون منافسا للأسواق الصينية والهندية.