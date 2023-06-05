وزير الزراعة: الإفراج عن 156 ألف طن أعلاف ذرة وصويا خلال 6 أيام

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف وزير الزراعة، أنه خلال الفترة من 26/5/2023 حتى 1/6/2023، جرى الإفراج عن 156 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 78 مليون دولار.

الإفراج شمل 104 آلاف طن من الذرة

وأشار «القصير»، أن الإفراج شمل 104 آلاف طن من الذرة بنحو 37 مليون دولار ونحو 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 39 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 1.5 مليون دولار، لافتًا إلى أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 1 يونيو2023) 5.4 مليون طن منهم 4 ملايين طن ذرة، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار.

وأكد أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.