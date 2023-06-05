وزيرا الاتصالات والثقافة يبحثان مستجدات مشروع إنشاء منصة تراث مصر

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اجتماعًا لمتابعة مستجدات أعمال وزير الاتصالات إنشاء مشروع منصة تراث مصر الرقمية الذي ينفذ من خلال التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة لإتاحة كل أنواع المحتوى الثقافي المصري لمستخدمي الإنترنت من أجل الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر والحفاظ على تراثها، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكل شعوب العالم.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أبرز ما أنجز في مشروعات التعاون المشترك ومنها الانتهاء من تنفيذ أعمال رقمنة المحتوى الورقي المتاح من الهيئة المصرية العامة للكتاب بإجمالي 8461 كتابًا و625 مجلة، وتسليم نسخة مرقمنة كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة للهيئة المصرية العامة للكتاب.

كذلك الانتهاء من تنفيذ اعمال رقمنة المحتوى الورقى المتاح من أكاديمية الفنون بإجمالي 110 كتب و17 عددًا من مجلة الفن المعاصر و489 صور فوتوغرافية و1710 رسائل علمية، وتسليم نسخة مرقمنة كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة لأكاديمية الفنون. كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال استخراج البيانات الوصفية لمحتوى مرقمن لدى دار الكتب والوثائق القومية بإجمالي 11.300 كتاب.

ويجرى العمل على رقمنة تسجيلات حفلات دار الأوبرا المصرية من حفلات مسجلة صوتية وفيديو وصورها المتاحة لدى مكتبة الأوبرا، حيث تم الانتهاء من رقمنة 8000 ساعة صوت، وحاليًا في نطاق المراجعة والاستلام.

أهمية التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، أنّه يتم التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وعدد من الجهات في تنفيذ مشروع لتوثيق التراث المصري المسموع والمقروء البالغ الثراء والتنوع من حيث المحتوى والشكل؛ للحفاظ عليه وإتاحته من خلال وسائل رقمية للباحثين والمهتمين بالثقافة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم بحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين الوزارتين في عدد من المجالات التى تستهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة مهام وزارة الثقافة والحفاظ على كنوزها الثقافية؛ ومنها مشروع لتوثيق الثروة الفنية لدى وزارة الثقافة من لوحات وإتاحتها للمهتمين بالفنون بشكل رقمي، وحفظ كنوز دار الوثائق، والاستفادة من مختلف التقنيات مثل الماسح الضوئى او التعرف الضوئى على النصوص؛ كذلك تم بحث إنشاء قصر ثقافة افتراضي؛ لتمكين أصحاب المواهب ومهارات في مختلف الفنون من عرض مواهبهم عبر هذه المنصة على غرار ما يحدث فى قصور الثقافة؛ معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين.

الهدف من التعاون بين الوزارتين

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور عمرو طلعت، لاهتمامه الكبير بعمليات رقمنة وحفظ المنتج الثقافي، كونه يُمثل ثروة قومية، والتى تُجسد كذلك مدى التأثير الإيجابي للقوى الناعمة على مجتمعاتنا، مؤكدة أن وزارة الثقافة، تسعى جاهدة لتفعيل أوجه التعاون مع وزارة الاتصالات، في مجالات حفظ وصون تراثنا رقمياً، والمساهمة فى إتاحة المنتج الثقافى رقمياً للجميع، ومواكبة لغة العصر، فضلاً عن تحقيق هذه الإتاحة لكل شرائح الجمهور، كركن أساسي لتفعيل العدالة الثقافية التي تستهدف وزارة الثقافة تحقيقها.

وأكدت وزيرة الثقافة، التنسيق بين الوزارتين للوقوف على المراحل التي تم تنفيذها ببروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين عام 2019، وكذلك المراحل المستقبلية المراد استكمالها، والتي لم يتسن تفعيلها بالبرتوكول، لتكون نواة رئيسة لبروتوكول تعاون جديد يتناسب مع مستهدفات بناء الجمهورية الجديدة، وحرص الدولة على حتمية تحقيق التحول الرقمى لمؤسساتنا ومنها المؤسسات الثقافية.