ضوابط تشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. أبرزها إنشاء حضانة لأبناء العاملات

يعد مشروع قانون العمل الجديد، أحد أكثر القوانين التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية، والذي يُنتظر إقراره بفارغ الصبر لدى الكثيرين، وذلك لما جاء به من تعديلات كثيرة في العديد من البنود التي تخص فئات بعينها، ومن بين هذه الفئات المرأة.

ضوابط تشغيل المرأة

وقال المحامي عبد الرازق مصطفى، في تصريح لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عددا من الضوابط والضمانات لتشغيل المرأة، التي من أهمها إعطاء الحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر كاملة، على أن تشمل الفترة التي تسبق الوضع وكذلك الفترة التي تليه، على ألا تقل الإجازة بعد فترة الوضع عن 45 يوما، وهي إجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل، وتستحقها المرأة العاملة مرتين فقط طوال مدة خدمتها.

وأضاف «عبد الرازق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع قانون العمل الجديد يحظر فصل المرأة العاملة، وكذلك يحظر إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع.

إنهاء عقد العمل

وأوضح «عبد الرازق» أن للمرأة العاملة، الحق في إنهاء عقد العمل بينها وبين المؤسسة التي تعمل لها بسبب زواجها أو حملها، أو إنجابها، وعليها فقط أن تخطر صاحب العمل برغبتها هذه كتابة، على أن يكون ذلك خلال فترة لا تتخطى 3 أشهر من تاريخ عقد الزواج، أو من ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع.

وأشار «عبد الرزاق» إلى أن قانون العمل الجديد، يجبر صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل سيدات، أن يعلق في مكان العمل نسخة مطبوعة من النظام المحدد لتشغيل النساء، كما أنه ألزم صاحب العمل الذي تعمل في مؤسسته أكثر من 100 عاملة في نفس المكان، أن ينشئ لهن حضانة، أو يبرم اتفاقا مع حضانة لرعاية أطفال العاملات الموجودات لديه.