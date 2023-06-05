كيف تحصل على قرض سيارة بـ6 ملايين جنيه؟.. اعرف الشروط والتفاصيل

قروض السيارات من الامتيازات الائتمانية التي تتيحها البنوك للعملاء وفق عدد من الشروط والامتيازات، وتصل قيمتها في بعض البنوك إلى 6 ملايين جنيه منها بنك مصر.

قرض السيارة من بنك مصر

وأوضح الموقع الرسمي لبنك مصر، برامج التمويل الخاصة بالسيارات، وهي برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي، الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري، الموظفين بموجب إثبات الدخل، أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

وتستعرض بوابة وجريدة «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل الحصول على قرض السيارة من بنك مصر، الفئات المستحقة، والشروط، والأوراق المطلوبة.

شروط الحصول على قرض السيارة من بنك مصر

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى للقرض 6 ملايين جنيه.

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون).

عرض أسعار معتمد من المعرض.

الشروط بالنسبة للموظفين

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

الشروط بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية

يضاف إلى المستندات السابقة الأوراق التالية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة) للمهن الحرة).

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.