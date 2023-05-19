تفاصيل قرض السيارة من CIB.. بقيمة 2 مليون جنيه مع أطول فترة سداد

يقدم بنك CIB مجموعة من الخدمات لعملائه، حيث يمنح البنك فرصة الحصول على قرض السيارة بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه على أطول فترة سداد تصل إلى 8 سنوات.

وبحسب ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، يمكن للعملاء شراء سيارة من خلال القرض الشخصي لتمويل السيارة من CIB يصل إلى 2 مليون جنيه بدون مقدم.

سعر العائد على قرض السيارة من CIB

وتابع البنك أنه يمكن الحصول على قرض السيارة دون دفع مقدم كبير وفترة سداد طويلة دون ضغوط مالية، حيث يتيح البنك القرض بدون حظر بيع أو تأمين على السيارة، وحدد البنك أسعار العائد ما بين 22% حتى 25.75% بتمويل حتى 100% من قيمة السيارة.

مزيا قرض السيارة من البنك التجاري الدولي CIB

ويتميز قرض السيارة من بنك الـ CIB، بأفضل تجربة للسداد على الإطلاق، مع سهولة في إنهاء إجراءات ومستندات الترخيص، وخدمة المساعدة لإصدار أو تجديد رخصة سيارتك مجاناً، مع التأمين على الحياة طوال فترة السداد مهما طالت المدة، فضلا عن عروض حصرية على خدمات ما بعد البيع، مع إمكانية التقسيط بدون فوائد على خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات عند استخدام بطاقة ائتمان CIB من خلال مجموعة مختارة من توكيلات السيارات