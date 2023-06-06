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رئيس «النوبارية الجديدة»: مستعدون لتذليل أي عقبات قد تواجه الصناعة بالمدينة

كتب:

أيمن حمزة
10:59 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية النوبارية الجديدة، زيارة إلى أحد مصانع الكيماويات والمستلزمات الزراعية التابعة لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الأولى في المدينة، دعما للصناعة الوطنية ولتذليل أي معوقات وتنشيط الاستثمار بمدينة النوبارية الجديدة، ودعما للشركات التي تساهم في زيادة الصادرات المصرية، ورافقه مسؤولو الجهاز، ورئيس مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أنّ الشركة تعد واحدة من الشركات المصنعة والمصدرة الرائدة في مجال الأسمدة والمبيدات وآلات الرش، والتي تصدر إلى ما يزيد عن 17 دولة في العالم بحجم استثمارات سنوية تزيد عن 350 مليون جنيه، وتوفر عددا من فرص العمل يزيد عن 600 فرصة.

وخلال جولته في المصنع، تابع رئيس الجهاز ومرافقوه خطوط الإنتاج ومكونات المصنع، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مراحل الإنتاج من بداية المادة الخام حتى المنتج النهائي من مدير كل وحدة داخل المصنع، كما أجروا زيارة إلى معمل المصنع الحاصل على شهادة الأيزو 17025، واستمعوا إلى شرح عن الأجهزة الموجودة بالمعمل والتكنولوجيا الخاصة بالشركة.

واستفسر رئيس مجلس إدارة الشركة، عن طلب تخصيص قطعة أرض إضافية لزيادة توسعات المصنع وبناء وحدات إضافية تتبع الشركة، لزيادة إنتاج المصانع وفتح مجالات جديدة لمنتجات تثري السوق المحلي والسوق العالمي، حيث وعد رئيس الجهاز بسرعة دراسة طلب الشركة والعرض على الجهة المختصة.

وأبدى رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، استعداد الجهاز لتذليل أي عقبات قد تواجه الصناعة بالمدينة، من خلال التواصل المستمر مع جميع الجهات كالتنمية الصناعية والزراعة والبيئة وسلامة الغذاء وغيرها من الجهات التي تتعامل مع جهاز المدينة، مؤكدا ضرورة سعي الشركات والمصانع لتحقيق التوازن بين الجودة بالمنتجات والحفاظ على البيئة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.