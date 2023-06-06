مصرع شابين صدمتهما سيارة مجهولة في الدقهلية

لقي شابان مصرعهما في محافظة الدقلهية اليوم، بعد أن صدمتهما سيارة مجهولة على طريق «منية النصر – النزل» وفرت هاربة، وذلك أثناء استقلالهما موتوسيكل، ووصل الأول مستشفى منية النصر المركزي، جثة هامدة، فيما حاول الأطباء إنقاذ حياة الثاني، إلا أنه توفى لإصابته بنزيف على الرئة، وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لضبط السيارة المجهولة المتسببة في الحادث.

حادث تصادم بين سيارة مجهولة وموتوسيكل

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة وموتوسيكل على طريق النزل وفرت السيارة هاربة، ما تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر، إلا أن المصاب توفى في وقت لاحق.

مصرع الشابين في حادث منية النصر

انتقلت مباحث مينة النصر، إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتبين وفاه الشاب سلامة محمد سلامة، 16 سنه والمقيم بقرية النزل، وإصابة إبراهيم حمدي صالح عطا الله، 17 سنه والمقيمان بقرية بالنزل، إلا أنه توفى بعد محاولات لإسعافه وإنقاذ حياته نظرًا لوجود نزيف على الرئة.

التصريح بدفن الجثتين

وجرى التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وتم عمل المحضر اللازم وتم التصريح بالدفن الحالتين وخروجهما للدفن بقرية النزل.

وتكثف مباحث منية النصر من جهودها لضبط السيارة المجهولة لضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.