طرح لحوم بلدية في منافذ قنا بأسعار أقل من الأسواق بـ130 جنيها

طرحت محافظة قنا، لحوم بلدي طازجة في منفذ الجمعية الاستهلاكية بالقرب من حي المصالح في مدينة قنا، بأسعار تقل 130 جنيها في الكيلو الواحد عن الأسعار الخارجية لدى الجزارين في مراكز ومن المحافظة، تحت رعاية « أهلا رمضان» إذ تقوم بذبح عجول بلدي من مزارع مشروعات الأمن الغذائي.

مبادرة لبيع اللحوم البلدي الطازجة بقنا

وشهد منفذ بيع اللحوم البلدي المخفضة إقبالا كبيرا من المواطنين، لكونها لحوم بلدية بأسعار مخفضة حيث أن سعر الكيلو الواحد بـ220 جنيها فقط، وهذا سعر أقل من اللحوم البلدية التي تبيع سعر الكيلو 350 جنيها أي فارق 130جنيها.

وشكر المواطنين في اللحوم البلدي الطازجة المخفضة في المنفذ كونها ذبح عجول بلدي، جرى تربيتها في مزارع المحافظة بمشروعات الأمن الغذائي.

أسعار اللحوم البلدي بقنا

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، إنه بالتعاون مع ديوان عام محافظة قنا والتموين، يجرى ذبح عجول بلدي وبيع سعر الكيلو بـ220 جنيها في منفذ حي المصالح، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي الذي يعمل جاهدا على توفير السلع ومنها اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة .

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن» أن منفذ بيع اللحوم البلدي الطازجة ضمن معرض أهلا رمضان يبيع اللحوم بأقل من الأسواق بـ130 جنيها، ومستمرين في عمليات البيع للتخفيف على كاهل المواطنين، وتوفير المعروض من اللحوم لمنع ارتفاع الأسعار.

وكشف أن منافذ الشركة المصرية بها كميات من اللحوم السوداني وتشادية، بأسعار 195 جنيها للكيلو الواحد، ضمن خطة وزارة التموين لدعم المواطنين قبل عيد الأضحى.