المشدد 3 سنوات لفني تمريض متهم بتزوير شهادات منسوبة لجامعة بنها

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على فني تمريض لقيامه بتزوير شهادات نجاح خاصة باجتياز دورات نظرية وعملية تحت مسمى «دبلوم علوم طبية» منسوب صدورها لجامعة بنها ومركز إعداد القادة التابع للجامعة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي.

بلاغ من رئيس جامعة بنها ضد المتهم

ترجع تفاصيل القضية عندما تلقت الرقابة الإدارية بلاغا من رئيس جامعة بنها، يفيد وجود بعض الشهادات المزورة المنسوب صدورها لجامعة بنها ومركز إعداد القادة خاصة بـ«دبلوم العلوم الطبية - تمريض وأشعة وتحاليل وصيدلة»، وهو غير مدرج تماما في البرنامج التعليمي ولا تمت للجامعة بصلة.

تزوير شهادات منسوبة لجامعة بنها

توصلت التحريات إلى قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات وختمها بأختام مزورة ومقلدة منسوبة للجامعة ومركز إعداد القادة للتقديم والعمل بها في عدة جهات، وكشفت التحقيقات أن الأختام جزءا منها مقلد وجزء آخر سليم، حيث تبين تورط أحد الموظفين في القضية وتم نسخ صورة من الأوراق عن واقعة استخدام الخاتم الخاص بمركز إعداد القادة، وجار التحقيق فيها إداريا.

كما تبين من الحقيقات قيام المتهم بتزوير 5 شهادات من هذا النوع لبعض الأشخاص وجار ملاحقتهم وضبطهم وتحريز الأوراق المزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.