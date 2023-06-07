4 ظواهر جوية منتظرة اليوم.. بينها أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار الطقس مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الأنحاء، تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.. «الوطن»، ترصد لكم أبرز الظواهر الجوية المنتظرة اليوم، كما يلي:

ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 35 درجة بينما تصل إلى 44 درجة بجنوب الصعيد.

سقوط أمطار خفيفة

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الصحراء الغربية بنسبة حدوث 30%، فيما تشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطار خفيفة رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 20%.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وتكون سرعتها 34 كيلومترا في الساعة بينما تبلغ 32 كيلومترا على الوجه البحري وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب وتؤدي لتدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وتصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة وتنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة.

السحب وحالة البحار

ويسود طقس غائم جزئيًا على كافة الأنحاء وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 إلى 2.5 متر بينما تكون حالة الأمواج معتدلة في البحر الأحمر ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر ومترين.