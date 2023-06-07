منشآت صحية جديدة لرعاية المسنين.. بينها مدينتين طبيتين في الإسكندرية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي انطلقت فعالياته أمس بحضور الرئيس السيسي، عن انضمام منشآت طبية جديدة قريبًا للقطاع الصحي المصري، إذ بدأت الإنشاءات بعدد من المنشآت الطبية الكبرى التي تهتم بالأمراض النفسية وطبّ المسنين، وأبرزها مدينتين طبيتين في برج العرب بتكلفة 5 مليارات جنيه للمدينة الواحدة، لعلاج الإدمان والأمراض النفسية ورعاية المسنين، وإنشاء معهد قلب قومي جديد شرق القاهرة.

منشآت قيد التطوير

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أشار في تصريحاته إلى جهود الدولة المستمرة لتطوير المنشآت الطبية القائمة بالفعل، معلنا تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير المنشآت، وأبرزها الآتي:

- تطوير بعض المنشآت الصحية لتكون أماكن ارتكاز في جميع المحافظات.

- تطوير معهد ناصر خلال عامين بتكلفة 8.5 مليار جنيه.

- تطوير المنشآت الطبية التي تقادمت وتخطى عمرها 60 عاما.

رئيس قسم طب المسنين بأسيوط: المنشآت الجديدة إنجاز عظيم

ووصفت الدكتورة شيري يوسف أخصائي ورئيس قسم طب المسنين بمستشفى الايمان العام بمحافظة أسيوط، المنشآت الطبية الجديدة وتجديد منشآت قائمة بـ «الإنجاز العظيم»، لافتة إلى أن حالات كثيرة من المسنين بحاجة لهذه المنشآت الطبية المتخصصة لتخفيف معاناة أسر المسنين.

رعاية خاصة للمسنين

وأضافت رئيس قسم طب المسنين بأسيوط في حديثها لـ«الوطن»، أن المسنين بحاجة للتعامل بطريقة تتسم باللين بعيدًا عن المضايقات التي يتعرض لها البعض مع تقدمهم في السن، متابعة: «لما يكون فيه اهتمام من الدولة بالمسنين تبقى حاجة عظيمة بالتأكيد».

تأثير مختلف للعقاقير على المسنين

وأكملت «يوسف»: أن إهتمام الدولة بالمسنين سيوفر لهم الرعاية الكاملة لأمراض الشيخوخة ذات الطبيعة الخاصة، إذ أن تعدد الأمراض بهذا العمر يتبعه تناول عدد كبير من العلاجات، وهو ما يلزم من متابعة المريض والتأكد من عدم تداخل المواد الفعالة بهذه العقاقير مع بعضها، إضافة إلى أن تأثير العقاقير تختلف بالمسنين عن الشباب.