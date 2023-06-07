نصف مليون جنيه إيرادات 9 أفلام في شباك تذاكر السينما خلال 24 ساعة

حققت الأفلام التسعة المعروضة في دور السينما حاليًا، إيرادات بلغت 506 ألف و650 جنيها عن يوم أمس الثلاثاء، وجاء في المركز الأول من حيث قائمة الإيرادات اليومية فيلم «شوجر دادي»، بإيرادات 187 ألف و139 جنيه، بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس وحمدي الميرغني ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد ومصطفى غريب وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم يوم 13 في المركز الثاني

واحتل المركز الثاني فيلم يوم 13، بإيرادات 151 ألف و268 جنيها في شباك تذاكر السينما أمس، بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وفي المركز الثالث فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وسما إبراهيم بإيرادات 58 ألف و426 جنيه.

وجاء في المركز الرابع فيلم «بعد الشر»، بإيرادات 41 ألف و918 جنيه، بطولة علي ربيع وميرنا نورالدين ورنا رئيس وأس أس وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد، وفي المركز الخامس فيلم هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش بإيرادات 36 ألف و638 جنيه.

المركز السادس والسابع

وفي المركز السادس جاءت إيرادات فيلم «19 ب»، بطولة سيد رجب وناهد السباعي بـ 21 ألف و894 جنيها، وفي المركز السابع فيلم «ابن الحاج أحمد»، بإيرادات 7 آلاف و501 جنيه، بطولة شيكو ورحمة أحمد وصبري فواز وإسماعيل فرغلي.

المراكز الأخيرة

وتذيل قائمة الإيرادات اليومية فيلم «مغامرات كوكو»، بإيرادات ألف و276 جنيه، بطولة شيرين رضا وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وعمرو عبدالعزيز وطاهر أبوليلة، وفي المركز التاسع والأخير فيلم «ساعة إجابة»، بإيرادات 590 جنيها، بطولة غادة عادل وشريف سلامة وآيتن عامر ونجلاء بدر.