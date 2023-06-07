«أحمد» الأول على الإعدادية بالقليوبية: «ربنا كافأني وأتمنى أن أصبح طبيبا»

«ربنا كافأني»، هكذا عبر الطالب أحمد حسن عبد الشافي الطالب بمدرسة الشهيد شحتة محمد حسن جيلاني بقرية شبلنجة بإدارة بنها التعليمية، عن سعادته بتفوقه وحصوله على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية بمجموع 280 درجة مما أدخل الفرحة والسعادة على منزله والقرية بأكملها حيث حصل على المركز الأول على مستوى المحافظة وحقق الدرجات النهائية في جميع المواد.

الأول علي الإعدادية في القليوبية أتمني أن أكون طبيبا

قال «أحمد» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لم يكن لديه وقت محدد للمذاكرة بل فترات طويلة، مشيرا إلى أن والده هو مثله الأعلى ويتمنى أن يلتحق بالثانوية العامة ويلتحق بكلية الطب ويصبح طبيبا، لافتًا إلى أن والده يعمل بهيئة السكة الحديد ووالدته ربة منزل، وحرصت أسرته على تعليمه هو وأشقائه حيث تخرج شقيقيه من كلية الطب وشقيقته معلمة.

17 طالب وطالبة ضمن أوائل القليوبية في الشهادة الإعدادية

وضمت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية فى القليوبية 17 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة ممن حصلوا على الدرجات النهائية بمجموع الفصلين الدراسي الأول والثاني، وأظهرت النتائج تصدر الطالبات في قائمة الأوائل حيث حصلت 13 طالبة على الدرجات النهائية فيما حصل 4 طلاب فقط على الدرجات النهائية.

وحصلت إدارة بنها التعليمية على المركز الأول بين باقي الإدارات بـ8 طلاب، واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، بنسبة نجاح بلغت 80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.