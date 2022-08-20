خرجت سيرا على الأقدام لتعود محملة على الأعناق.. بتر ساق فتاة بالشرقية

غابا عن الوعي لساعات قليلة، نتيجة اصطدامهما بسيارة نقل ثقيل، ليستيقظا داخل المستشفى على واقع مفزع أليم، الفتاة فقدت ساقها اليمنى، وشقيقها يعاني إصابات وجروح بالغة، في حادث فزعت له قرية «قصاصين الأزهار» بالشرقية.

إصابة الطالبة وشقيقها في حادث دهس

كان الشقيقان على لقاء مع القدر، في قرية «قصاصين الأزهار» التابعة لمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، إذ تعرضت فتاة وشقيقها لحادث دهس بسيارة تريلا، رسمت مستقباًل جديداً لفتاة في عمر الزهور، ربما تراه هي الآن مظلماً ومؤلماً، لكنها أقدار الله، وله في أمره شؤون.

زيارة الضحايا لأقاربهما

كانت الفتاة برفقة شقيقها، يعبران الطريق في قرية «قصاصين الأزهار»، إذ جاءا من مسقط رأسهما قرية «منشأة الأميرة»، في زيارة لأقاربهما حسب روايات البعض من الأهالي، وبعدما خرجت على ساقيها في صحة وعافية، ستعود إلى منزلها محملة على الأعناق.

انهيار أسرة الفتاة وشقيقها

أسرة الفتاة بل والعائلة في حالة انهيار، في مستشفى أولاد صقر المركزي الذي استقبلها وشقيقها إثر الحادث، لم يستطيعوا أن ينهوا بخبر سلامة نجلهم، فإصاباته وجروحه لا خطورة منها، إذ وقعت الطامة الكبرى، بخبر احتياج فتاتهم لبتر ساقها اليمنى، وربما تحتاج لبتر اليسرى هي الآخرى.

وكانت «إيمان ع. م. أ.»، طالبة في كلية الآثار بجامعة الزقازيق فرع صان الحجر، الزهرة التي تفتحت منذ سنوات قليلة، برفقة شقيقها الأصغر تعرضت لحادث أليم، نتيجة اصطدامهما بسيارة نقل ثقيل تحمل لوحات معدنية 2914، وتم نقلهما إلى مستشفى أولاد صقر المركزي.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث دهس سيارة تريلا لفتاة تبلغ من العمر 20 عام، بينما شقيقها طالب بالثانوية العامة، وتلقيا الرعاية الصحية اللازمة، وكانت التقارير الطبية أفادت بخطورة حالة الفتاة، التي استدعت بتر إحدى ساقيها، وتحسن حالة شقيقها.

تحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ورفعت آثار الحادث من الطريق، وتيسرت الحركة المرورية أمام المارة وعادت الحركة الطبيعية للشارع، بينما بدأت حياة جديدة للفتاة، تتغير فيها كافة مساراتها، بعد بتر ساقها.