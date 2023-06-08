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رئيس «النواب» يلتقي رئيس المجلس القضائي الأردني: علاقات خاصة تجمع بلدينا

كتب:

ولاء نعمه الله
10:53 ص | الخميس 08 يونيو 2023
حنفي جبالي يلتقي رئيس المجلس القضائي الأردني

حنفي جبالي يلتقي رئيس المجلس القضائي الأردني

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، محمد الغزو، رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهد اللقاء ترحيب محمد الغزو، رئيس المجلس القضائي بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الأردنية على الأصعدة والمستويات كافة، خاصة على الصعيد القضائي، مُشيدا بالتعاون القضائي المصري - الأردني، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في ظل التاريخ القضائي المصري العريق.

وتضمن اللقاء استعراض محمد الغزو، النظام القضائي الأردني واختصاصاته في الدستور الأردني.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسوخ العلاقات المصرية الأردنية، مُشيدا بخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، واستعرض مجالات العلاقات المصرية - الأردنية المختلفة، خاصة في المجالين التشريعي والقضائي في ظل الترابط والتكامل بينهما، كما تطرق إلى الرؤى المصرية الأردنية المتطابقة تجاه القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.