رانيا يحيى الفائزة بـ«التفوق للفنون» ضيفة منتدى ثقافة بمركز الإبداع 18 يونيو

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، يستضيف خلاله الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى، الدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة في حوار مفتوح، وذلك بمناسبة حصولها على جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون 2023.

وينطلق اللقاء مع رانيا يحيى يوم الأحد الموافق 18 يونيو فى تمام الساعة 8 مساء بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا.

الفائزو بجوائز الدولة للتفوق 2023

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد أعلنت أسماء الحاصلين على ‏جوائز الدولة للتفوق، والتي ذهبت إلى 7 من المبدعين المصريين، يُمثلون 3 مجالات هي (الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية)‏، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ‏الـ69، في 30 مايو 2023.

حصل على جائزة التفوق في مجال الفنون، كل من الدكتورة رانيا يحيى، والفنان التشكيلي فتحي عفيفي، وفي مجال الآداب، اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبد السميع.

في حين بجائزة التفوق في مجال العلوم الاجتماعية، كل من الدكتورة هناء الشوربجي، والدكتور حسن سلامة والدكتور أحمد رجب.