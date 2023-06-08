«الزراعة» توجه نصائح للفلاحين خلال موجة الطقس المتقلب: توقفوا عن الرش بالمبيدات

وجه الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، عددًا من النصائح للمزارعين خلال فترة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد، والتي يسود فيها مناخ استوائي.

وقال «فهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الصورة الحالية للمناخ مختلفة عما هو معتاد في مثل هذا الوقت من العام، إذ يسود مناخ الاستوائي الحقيقي في مصر مظاهرة حرارة مرتفعة، وأمطار متفرقة وعواصف رعدية وترابية وارتفاع كبير في درجات الحرارة، ليكون حول 40 إلى 44 درجة على معظم الجمهورية.

العواصف الرعدية والترابية تبدأ بمناطق أقصى غرب مصر

وأوضح أن العواصف الرعدية والترابية تبدأ بمناطق أقصى غرب مصر وتتركز معظمها على مناطق الظهير الغربي للوادي والدلتا، ثم تتقدم خلال اليوم شرقاً ناحية القاهرة وشمال ووسط الصعيد وأجزاء كبيرة من الدلتا وسيناء، كما تشهد البلاد أمطار متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من وسط الجمهورية.

تحذيرات للمواطنين: احذروا الوجود بجوار لوحات الإعلانات

أما أهم التحذيرات فهي تجنب التواجد بجوار لوحات الإعلانات الكبيرة والأعمدة والأشجار أثناء هبوب العاصفة، مع شرب كميات كبيرة من المياه بسبب ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح الجافة لفترات من اليوم، وفيما يتعلق بمرضى الحساسية والجيوب الأنفية فيجب الابتعاد عن الأتربة قدر الإمكان.

إجراء رية سريعة للزراعات القائمة

وشدد «فهيم» على ضرورة إجراء رية سريعة للزراعات القائمة وإضافة الفولفيك مع الري خاصة الري بالتنقيط لأشجار الفاكهة والخضر، والتوقف عن إجراء أي رشات بالمبيدات تماماً اليوم فى المناطق المذكورة والمعرضة لهذه الحالة من التقلبات، مع التشديد على أربطة الصوب الزراعية وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية فى مناطق الظهير الصحراوي الغربية.