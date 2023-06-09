الفنان محمد محمود يتعاقد على فيلم «الأستاذ» مع محمد إمام

تواصل الشركة المنتجة لفيلم «الأستاذ» للفنان محمد إمام، التحضيرات الكاملة للعمل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أنّ الفنان محمد محمود تعاقد على المشاركة في فيلم «الأستاذ»، كما تعاقد باسم سمرة وبيومي فؤاد وويزو، وهنا الزاهد في وقت سابق، فيما الشركة المنتجة حاليًا إتمام مرحلة التعاقدات مع باقي أبطال العمل.

فيلم «الأستاذ» لمحمدإمام

فيلم «الأستاذ» لمحمدإمام، من تأليف وإخراج شريف عرفة، ومن المقرر بدء تصويره عقب انتهاء من تصوير فيلمه الجديد «أبو نسب»، الذي يجري تصويره، خلال الأيام الجارية، الذي يجمعه للمرة الثالثة بالفنانة ياسمين صبري، إلى جانب عددٍ كبير من الفنانين، أبرزهم علاء مرسي، ومحمد لطفي، وصلاح عبدالله، وهالة فاخر، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت وآخرين.

آخر عمل سينمائي للفنان محمد إمام

يذكر ان محمد إمام حقق نجاحا مؤخرا في السينما، من خلال فيلمه الأخير «عمهم»، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، يتناول العمل قصة سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.