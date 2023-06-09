نشرة «تليفزيون الوطن».. عقوبات «التعليم» حال حيازة المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء جميع الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، والمنتظر أن تعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 12 يونيو الجاري، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، مؤكدة أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، وضبط حالات الغش إن وجدت.

3 عقوبات حال حيازة المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توقيع 3 عقوبات رادعة على الطلاب حال حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، تمثلت في:

1- العقوبة الأولى: حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حتى لو مغلق يؤدى إلى الحرمان من الامتحان في المادة التي يؤدى فيها الطالب الاختبار.

2- العقوبة الثانية: حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة إذا كان مفتوح دون أن يستخدمه الطالب سوف يحرم من الامتحان لمدة عاما دراسي كامل.

3- العقوبة الثالثة: إذا استخدم الطالب التليفون المحمول داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة في الغش وتم ضبطه يحرم من الامتحانات لمدة عامين متتاليين بخلاف العقوبة الجنائية والغرامة.

كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لتليفزيون الوطن، أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، سيكون بها كاميرات مراقبة متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وأيضا متصلة بغرف العمليات الفرعية بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير الامتحانات، وضبط حالات الغش إن حدثت، لمعاقبة الغشاشين، ولتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد ورقيا

وقال وزير التعليم، إن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستعقد ورقيا بنظام البابل شيت، لافتا إلى أن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية ستكون واضحة ومباشرة ولا تحمل أى تعقيدات، وأن الأسئلة ستحتوى على 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، موضحا أنه لن يتم السماح بالغش، سواء الغش الإلكتروني أو الجماعي، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها.

وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة

وأوضح وزير التعليم، أنه تم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية من بنوك الأسئلة، وأن جميع الأسئلة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن أعمال التصحيح ستكون إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لضمان عدم حدوث أى أخطاء أثناء أعمال التصحيح، وأن أعمال التصحيح ستكون أول بأول مع انتهاء امتحان كل مادة.