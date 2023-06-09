«يهمني الإنسان».. معرض للفنان فادي فرنسيس يضم مجسمات مصغرة لـ 30 شخصية

قال فادي فرنسيس فنان تشكيلي، إن معرضه «يهمني الإنسان»، يضم 30 منحوتة لشخصيات من مختلف دول العالم بكل المجالات الفنية والأدبية والرياضية والعلمية ومن كل العصور.

وأضاف «فرنسيس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مهما اختلفت الشخصيات واللغات فإنها تجتمع في مكان واحد، هذا المعرض جزء من مشروع بدأته في عام 2019، وكانت سنة 2020 نقطة تحول بالنسبة لي بسبب جائحة كورونا».

يرسم منذ أن كان في الثالثة من عمره

وتابع: «بدأت النحت بالصدفة في عام 2018، فأنا أرسم منذ كان عمري 3 سنوات وأنا تخرجت من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأرى أن الإنسان يمكنه تعلم أشياء جديدة، وفي مشروع تخرج أخي بكلية الهندسة استخدمت مادة تشبه الطين الأسواني وقمت بعمل شكل مميز ووجدت أن لديّ موهبة في النحت»، مؤكدًا أنه نشأ وتربى في أسرة فنية، ووالده عالم مصريات ومهتم بالفوتوجرافيا ووالدته فنانة تشكيلية ومرممة وشقيقه مؤلف موسيقي ومخرج.

البداية كانت في عام 2018

وواصل: «في البداية، قمت بعمل أشكال بسيطة، وكان ذلك في عام 2018، حيث قمت بنحت شخصيات كرتونية، ثم انتقلت إلى الإنسان، وكان أول شكل قمت بنحته هو نجيب محفوظ، وهناك أيضا توفيق الحكيم، وفي عام 2019 جاءتني فكرة نحت 100 شخصية عالمية مؤثرة في البشرية بالصلصال الحراري، وذلك من كل قارات العالم مثل بيليه وليوناردو دافنشي وكونفوشيوس».