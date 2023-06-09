شيماء حاتم.. باحثة مصرية تفوز بجائزة أفضل امرأة أكاديمية على مستوى العالم

قالت الدكتورة شيماء حاتم باحثة مصرية، فائزة بجائزة أفضل امرأة أكاديمية على مستوى العالم خلال عام 2023 من منظمة «women icon»، بالتعاون مع المجلس العالمي للمرأة، إنها حصلت على هذه الجائزة عن مجمل أبحاثها، حيث قدمت أبحاثا متخصصة في تكنولوجيا النانو، وتخصصت أيضا في علاج المشاكل الجلدية ونشرت أبحاثها في مجلات علمية دولية.

وأضافت «حاتم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «أنا مدرس بكلية الصيدلة في جامعة المستقبل، وهذه ليست أول جائزة أتقدم لها، فقد كانت هناك جائزة أخرى في عام 2018 من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية كأحسن بحث تطبيقي عن بحثي وهو استخدام الجسيمات النانوية لعلاج أحد أنواع الثعلبة عند الرجالة».

أبحاث متعلقة باضطرابات الجلد باستخدام الجسيمات النانوية

وتابعت: «لي أبحاث كثيرة متعلقة باضطرابات الجلد باستخدام الجسيمات النانوية، والجائزة التي حصلت عليها في عام 2013 كانت بترشيح زميلة في الخارج، لأن هذه الجائزة تعتمد على أن العالم الذي قدم لها يجب أن يكون له أبحاث علمية مرموقة وله إسهامات في علاج أمراض متعددة، وكان لي إسهامات في المجتمع، فتم التقديم والترشيح لهذه الجائزة من قبل زميلتي في الخارج».

مقابلة شخصية في السفارة الأمريكية

وأكدت: «قمت بإجراء انترفيو في السفارة الأمريكية بناءً على المعلومات التي قدمتها زميلتي عني، ولا يشترط عدد أبحاث معين من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية، فأنا باحث صغير السن كل أبحاثي في الماجستير والدكتوراة مع بعض الزملاء في القسم، ولكن هناك شروط تتعلق بجودة الأبحاث ومدى فعاليتها في علاج أمراض بالمجتمع وأن تكون مجربة على الحيوان أو الإنسان وأظهرت نتائج فعالة».