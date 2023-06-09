حكاية «مسنة» متوفاة بقنا.. جمعوا أموالا لشراء كفنها وعثروا على مليون جنيه «فكة» في منزلها

واقعة غريبة شهدتها منطقة الوقف بشمال محافظة قنا، حينما تفاجأت أسرة سيدة مسنة شهرتها «غوايش»، بالعثور على مبلغ مليون جنيه، أغلبها من الفكة، خبأتها في أكياس من البلاستيك، وأجولة داخل الحوش الذي كانت تقطن بداخله.

تفاصيل الواقعة

عن كواليس الواقعة، أستيقظ الأهالي منذ 10 أيام على خبر صادم، وهو وفاة جارتهم، التي كانت تقطن بفردها داخل حوش صغير في الشارع، تخرج يوميًا من الصباح الباكر لاستعطاف المارة، لتعود في نهاية يومها، وجرى الأهالي بجمع مبلغ مالي لشراء الكفن.

وبعد مرور حوالى 10 أيام على دفنها بقرية الوقف، يتفاجأ الأهالى بخبر صادم هز المنطقة كلها بالعثور على أجولة وأكياس بلاستيكية داخل الحوش، بداخلها بمبالغ مالية كبيرة من فئة العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، والمئة والمائتين جنيه، وكذلك من فئة الجنيه، حيث تجاوز المبلغ المالي المليون جنيه، جمعتها من التسول واستعطاف المارة، وجرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح لحظة العثور على المبالغ المالية.

وقال أحد شهود العيان إنه جرى تشكيل لجنة من الأهالي، وقرروا تقسيم المبلغ المالي على أشقائها الخمسة.