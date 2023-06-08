عضو «التنسيقية»: الزيادة السكانية تأكل كل مشروعات التنمية في الدولة

قال الدكتور إيهاب محمد نبيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن التنسيقية تطرقت في جلسات الحوار الوطني إلى أسباب المشكلة السكانية، مشددًا على أنها مشكلة كبيرة تواجه مصر، حيث يزيد عدد السكان بالنسبة للنمو الاقتصادي بشكل كبير جدا.

الزيادة السكانية المتوقعة

وأضاف «نبيل»، خلال حواره مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «في شهر سبتمبر الماضي كان لدينا أكثر من 103 ملايين نسمة، ومن المقدر أن نصل في عام 2030 إلى 130 مليون نسمة، وفي عام 2050 إلى أكثر من 150 مليون نسمة.

النمو الاقتصادي ليس مكافئا بالنسبة للزيادة السكانية

وتابع عضو التنسيقية: «حاليا، النمو الاقتصادي ليس مكافئا بالنسبة للزيادة السكانية، وهذا الأمر يقلل نصيب الفرد ويأكل ما تقوم به الدولة في التنمية المستدامة أو المشروعات الصناعية، والبعض يقول إن الزيادة السكانية هي زيادة في الأيدي العاملة ويمكننا الاستفادة بها، لكنها وحش استهلاكي لكل ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات».