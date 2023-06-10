صلاة عيد الأضحى الساعة كام؟.. اعرف موعدها في جميع المحافظات

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات لمن يكون سؤالهم: صلاة عيد الأضحى الساعة كام؟ إذ أعدها أساتذة المعهد فلكياً، وذلك بعد أن أظهرت الحسابات أن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، وتكون وقفة عيد الأضحى المبارك 2023 -وقفة عرفات- يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، مؤكّداً أنَّ الرأي النهائي لموعد العيد يرجع لدار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

عيد الأضحى المبارك 2023

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي وبالأرقام والساعة الإجابة عن توقيت وموعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات، التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

صلاة عيد الأضحى الساعة كام في جميع المحافظات

القاهرة: 6:21

الجيزة: 6:22

الفيوم: 6:25

بني سويف: 6:24

المنيا: 6:28

المنيا: 6:28

الإسكندرية: 6:24

العريش: 6:08

الطور: 6:16

بورسعيد: 6:14

السويس: 6:16

سانت كاترين: 6:14

طنطا: 6:20

المنصورة: 6:18

الزقازيق: 6:19

طابا: 6:08

شرم الشيخ: 6:14

دمنهور: 6:22

بنها: 6:21

موعد صلاه عيد الأضحى الساعة كام جميع المحافظات

أسيوط: 6:28

سوهاج: 6:28

شبين الكوم: 6:21

كفر الشيخ: 6:20

مرسي مطروح: 6:34

الغردقة: 6:18

الخارجة: 6:36

قنا: 6:24

أسوان: 6:28

أبوسمبل: 6:37

الإسماعيلية: 6:16

نويبع: 6:10

حلايب: 6:17

دمياط: 6:16

السلوم: 6:42

شلاتين: 6:19