«طاقة النواب» تناقش اتفاقية الأمان النووي الثلاثاء المقبل

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الثلاثاء المقبل، قرار رئيس الجمهورية 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي؛ وذلك تمهيدا لإعداد التقرير النهائي لإحالتها للجلسة العامة لمناقشتها وإقرارها.

إقرار 7 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز والبترول

وقال النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، إن اللجنة تناقش على مدى اليومين المقبلين إقرار 7 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول، مشيرا إلى أن توجه الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية هو تكثيف البحث والتنقيب عن البترول «الزيت والغاز» في كل أنحاء الجمهورية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما أدى إلى زيادة الاكتشافات البترولية والغاز مؤخرا، وكشف الرؤية الثاقبة للمستقبل للرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في شرق السويس وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والبترول بمصر.

وأضاف عوض الله، أن اللجنة تناقش غدا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلورينشن «دلتا ليمتد» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط «ج.م .ع»، كما تناقش اللجنة، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد، وشركة ونترشل ديا دبليو ان دي جي ام بي اتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط.

وقال عوض الله، إن اللجنة تناقش أيضا خلال اجتماعاتها الأحد، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط.

التنقيب بمجاويش وراس العش

وتابع أن اللجنة تناقش بعد غد الاثنين مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «ترايدنت بتروليوم كومباني»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية، بخليج السويس «منطقة مجاويش البحرية»، كما تناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس «ج.م.ع».

وأكدت أن اللجنة تناقش خلال اجتماعاتها، الاثنين، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.