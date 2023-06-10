تشكيل لجنة للشمول المالي لإتاحة الوصول لفئات جديدة

قال محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن هناك علاقة طردية بين التحول لاقتصاد غير نقدى وتعزيز الشمول المالى.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التقنين العقارى والشمول المالى، الأربعاء، أن البنوك لعبت دوراً مهماً فى تعزيز الشمول المالى وتوعية العملاء بأهمية المدفوعات الإلكترونية، حيث إن الاهتمام بهذه المدفوعات يساعد فى تحقيق النمو الاقتصادى.

وأشار إلى أنه بفضل جهود البنك المركزى والقطاع المصرفى ارتفعت معدلات الشمول المالى بنسبة 147% وارتفعت نسبة المتعاملين بنسبة 64.4% ووصل عدد المتعاملين مع البنوك إلى 42.3 مليون عميل ممن هم فوق سن الـ16 عاماً.

أضاف أن هناك مؤشرات تشير إلى تمكين المرأة حيث ارتفع عدد السيدات اللاتى يمتلكن حساباً مصرفياً إلى 18.3 مليون سيدة يمكنهن إجراء معاملات مالية.

رئيس اتحاد بنوك مصر: 147% نمواً في معدلات الشمول بمصر خلال آخر 7 سنوات

وأشار إلى أنه فى إطار اهتمام البنك المركزى واتحاد البنوك فى تعزيز الشمول المالى فى كافة المحافظات واستهداف شرائح جديدة تم تشكيل لجنة للشمول المالى بالاتحاد تضم كافة مسئولى الشمول المالى بالبنوك.

تابع أن اللجنة بمثابة منصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء بين البنوك والبنك المركزى لتعزيز الشمول المالى بكافة محافظات الجمهورية.

أوضح أن اللجنة تعتبر مسيرة فعالة فى كشف المعوقات التى تواجه البنوك لتحقيق الشمول المالى والعمل على التغلب عليها بجانب وضع خطط ومستهدفات تشمل الانتشار الجغرافى المستهدف والفئات المتوقعة والمستهدفة.

وتابع أن هناك تنسيقاً تاماً مع البنك المركزى للاستفادة من جميع الجهات التى تحقق الانتشار والوصول للفئات المستهدفة من وزارة التضامن والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق التمويل العقارى بهدف ترسيخ الشمول المالى.

وفير 5 ملايين فرصة عمل

وأكد أن القطاع العقارى يتشابك مع نحو 100 صناعة ويمثل 20% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى ويسهم فى توفير 5 ملايين فرصة عمل وهو ما يجعله محركاً ضخماً للشمول المالى وخاصة أن هناك إقبالاً على العقار بمعدل 800 ألف إلى مليون وحدة سنوياً.

وأشار إلى البنك المركزى والقطاع المصرفى اهتموا بشدة بفئات محدودى ومتوسطى الدخل من خلال طرح مبادرات تتناسب مع جميع فئات الشعب المصرى.

وتابع أن القطاع المصرفى والبنك المركزى وصندوق التمويل العقارى لعبوا دوراً مهماً فى نجاح هذه المبادرات من خلال توحيد المستندات وتبسيطها وتوفير سعر فائدة منخفض، وأوضح أن الثروة العقارية فى مصر تقدر بقيمة 10 تريليونات جنيه وهناك 43 مليون عقار.