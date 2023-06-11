طرق سداد فواتير استهلاك المياه لشهر يونيو.. أبرزها «أون لاين»

بدء مشتركو شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، من مستخدمي العدادات التقليدية القديمة، في البحث عن الطرق التي أتاحتها الشركة القابضة لسداد قيمة فاتورة استهلاك المياه عن شهر يونيو الجاري.

آليات سداد فواتير المياه لشهر يونيو

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، إن تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125» المتاح على نظامي التشغيل «أندرويد وIOS» أحد الخطوات التي اتخذتها الشركة للتحول الرقمي، ويمكن من خلاله أن يقوم المشترك بسداد قيمة استهلاك فاتورة المياه «أون لاين» عن شهر يونيو الجاري 2023

سداد فواتير المياه يونيو عبر تطبيق «125-HCWW»

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب، عن أنّه يمكن للمواطن تحميل تطبيق «125-HCWW» من «ستور التطبيقات» إضافة إلى اتباع الخطوات التالية:

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها.

- إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

تسديد فواتير استهلاك المياه لشهر يونيو عن طريق «فوري»

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّه يمكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه عن شهر يونيو، من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري.

- اختَر شركة المياه التابع لها.

- أدخل رقم المشترك.

- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- ادفع واستلم الإيصال.