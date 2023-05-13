في 8 خطوات.. طريقة تسجيل قراءة استهلاك عداد المياه لشهر يونيو أون لاين

يبحث مشتركو شركات مياه الشرب بالمحافظات عن الآليات التي وفرتها الشركة القابضة للمياه لمستخدمي عدادات المياه الميكانيكية والتقليدية القديمة للإبلاغ عن قراءة العداد لقيمة استهلاك المياه عن شهر يونيو 2023، لتفادي عدم مرور القارئ بشكل دوري ومنتظم لاستخراج فاتورة مياه تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين لتفادي أي أخطاء من العنصر البشري.

تطبيق «قراءتي» لتسجيل قراءة عداد المياه لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّه يمكن للمشترك من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية استخدام تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه عبر الأنترنت «أون لاين»، خلال الفترة من 1 حتى 15 من كل شهر لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك.

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه أون لاين من خلال تطبيق «قراءتي»

تطبيق «قراءتي» يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكل أنحاء المحافظات، لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح التطبيق تسجيل أكثر من عداد للعميل، بالإضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«أبل».

وتستعرض «الوطن» وفقًا للصفحة الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركين لتسجيل قراءة عداد المياه أونلاين من خلال تطبيق قراءتي وهي كالتالي:

رابط تحميل تطبيق «قراءتي»

** الخطوة الأولى: تحميل تطبيق قراءتي من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading&pli=1

** الخطوة الثانية:

إنشاء حساب جديد من خلال إدخال اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، والشركة التابعة للمشترك، ثم الفرع التابع للعميل المكتوب في الفاتورة، والرقم القومي للعميل ورقم الهاتف.

** الخطوة الثالثة: اختيار كلمة مرور مناسبة وإعادة إدخالها للتأكّد من صحتها.

**الخطوة الرابعة: الضغط على زر إنشاء حساب.

** الخطوة الخامسة: تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

** الخطوة السادسة: الضغط على التقاط صورة وتصوير القراء الموجودة بالعداد.

** الخطوة السابعة: الضغط على تسجيل وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها.

** الخطوة الثامنة: الضغط على زر تأكّيد.