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«تعاونيات البناء والإسكان» تفتح باب حجز 361 وحدة بـ4 مشروعات

الوطن تنشر كراسة شروط شقق لؤلؤة تعاونيات البناء والإسكان

كتب:

أيمن حمزة
10:44 ص | الأحد 11 يونيو 2023
الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فتح باب الحجز لـ361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة «لؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة بدر، ولؤلؤة أكتوبر، ولؤلؤة العاشر من رمضان» بمساحات تتراوح من 95م2 حتى 155م2.

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنّه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتبارا من الغد، حتى الثلاثاء 27 يونيو الحالي، بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: شارع سمير عبدالرءوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

قرعة علنية

وأشارت الهيئة إلى أنّه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقا للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي المعلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبدالرءوف - امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

كانت «الوطن» حصلت على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة بمشروعات لؤلؤة تعاونيات البناء والإسكان، وكانت «الوطن» نشرت جميع التفاصيل الخاصة بنظام الحجر والمساحات وغيره من أنظمة السداد.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.