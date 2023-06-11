«الداخلية» تخصص رقما لتقديم المساعدات لذوي الهمم والرد على استفساراتهم

خصّصت وزارة الداخلية مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المتعلقة بقطاع الأحوال المدنية للمواطنيين، والتي توفر الكثير من الوقت والمجهود على المواطنيين، كما حدّدت الوزارة أرقامًا للتواصل لتقديم الخدمات والاستفسارات للمواطنيين.

الأحوال المدنية

كما يمكن التوجه إلى منازل كبار السن وذوي الهمم لتقديم خدمات الأحوال المدنية، إذ حدد قطاع الأحوال المدنية رقم 15341 لكبار السن والحالات الخاصة من ذوي الهمم للرد على كل الاستفسارات وتقديم المساعدات لهم والمتعلقة بقطاع الأحوال المدنية.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنيين استخراج بطاقات الرقم القومي، واستخراج الأوراق الثبوتية الفورية من خلال مكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى، كما خصّصت وزارة الداخلية أيضًا رقم 15340.

ماكينات لاستخراج شهادة الميلاد

كما طرحت ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج شهادة الميلاد في العديد من الأماكن في القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات، كما وضعت ماكينات الأحوال المدنية فى عدد من المناطق التي يتردد عليها الكثير من المواطنيين منها مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مول العرب في أكتوبر، مطار شرم الشيخ، أماكن ماكينات الأحوال المدنية في القاهرة والجيزة، مقر مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، مقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، مول سيتي ستارز مدينة نصر.