موعد صرف معاش يونيو 2023 بالزيادة الجديدة.. باق أيام قليلة

مع نهاية شهر مايو الجاري، ينتظر المستفيدون من المعاشات موعد صرف معاش يونيو 2023 بزيادة 15%، لجميع المستفيدين، البالغ عددهم 11 مليون مستفيد، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، وذلك للشهر الثالث على التوالي منذ أبريل الماضي.

موعد صرف معاش يونيو 2023

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاش يونيو 2023، سيكون يوم الخميس المقبل، الموافق 1 يونيو ال2023، بالزيادة المقررة بحد أدنى 170 جنيها، و1635جنيها كحد أقصي، لجميع المستفيدين من المعاشات.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك عدد من الطرق يمكن من خلالها صرف معاش يونيو 2023، ومنها: «مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة»، وذلك بعد معرفة موعد صرف معاش يونيو 2023.

إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «أون لاين»

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أتاحت عددا من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، وذلك لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع واتباع عدد من الخطوات البسيطة، التي تستغرق عدة دقائق دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب إلى المكاتب الحكومية للحصول على الخدمة تيسيرا على المواطنين.