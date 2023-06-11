مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: التفرغ لعضوية البرلمان هو الأساس

أكد الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، أن الهدف من مناقشات الحوار الوطني بشأن أعداد مجلسي النواب والشيوخ، ومسألة التفرغ هو رفع كفاءة السلطة التشريعية تقوم بدورها الفعال في الجمهورية الجديدة، وليست مسألة العدد من عدمه.

الأصل الدستوري في عضوية مجلس النواب والشيوخ

وأوضح أن الأصل الدستوري في عضوية مجلس النواب والشيوخ، هو التفرغ، وليس الاستثناء، مشيرا إلى أن النائب يقوم بتمثيل نيابي وبالتالي تفرغه مهم، مشيرا إلى أن التطوير في المؤسسات السياسية مع وجود المحليات من شأنه أن يحقق نقلة حقيقية في الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن القضية ليست قضية العدد في مجلسي النواب والشيوخ من الأساس، ولكن التمثيل السياسي الحقيقي بما لا يضر من تحقيق الكفاءة للسلطة التشريعية خاصة أن مع استمرار الزيادة للسكان سنكون أمام زيادة للاعضاء وهو أمر يحتاج للتروي.

فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعنوان «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين»، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.