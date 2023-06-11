استشاري علاقات: 3 سيناريوهات لمصروف البيت.. تنظيم وترتيب أولويات واتفاق

قالت سماح عبد الفتاح، استشاري العلاقات الأسرية، إنَّ مسؤولية إدارة نفقات ومصروف البيت مشتركة بين الزوج والزوجة، موضحةً توزيعها إلى نسب تميل أكثر لكفة الزوجة بنسبة 70% مقابل 30% للزوج.

عبد الفتاح: 3 سيناريوهات لإدارة نفقات الأسرة منها «التنظيم» و«ترتيب الأولويات»

وأضافت «عبد الفتاح» خلال استضافتها ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك 3 سيناريوهات ناجحة لـ إدارة النفقات ومصروف البيت، مشيرةً إلى أنها تتلخص في «التنظيم» و«ترتيب الأولويات» و«الاتفاق على المسؤولية المشتركة».

مسؤولية تدبير نفقات البيت بين الزوجين مشتركة وليست حكرا على أحدهما

تابعت استشاري العلاقات الأسرية، «مبدئيًا كل ما يخص البيت فهو مشاركة بين الزوجين، ولكن هناك نسبة تختلف للمشاركة لأن الزوجة والأم نسبتها أعلى قليلاً في المجتمع المصري»، موضحةً أنَّ التحدي الكبير لدى ربة المنزل بتحولها من فتاة كانت تسكن بيت أهلها إلى مديرة منزل.

وقالت، «الزوجة التي كانت فتاة في بيت والدها هي التي أصبحت كبيرة القعدة في البيت الجديد والمسؤولية الملقاة على عاتقها ليست سهلة إن لم تتمرن عليها في بيتها الأصلى، أي بيت الأب»، مشيرةً إلى ما تلاقيه من بعض الصعوبات وعلى الرجل التدخل هنا للمساعدة والتوجيه والإشراف.