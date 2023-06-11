«حماة الوطن» يطالب باستثناء أصحاب المهن الحرة من التفرغ لعضوية البرلمان

قال محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن، إن بعض المحافظات غير ممثلة في البرلمان، وكان يتم دمجها في المراكز الكبرى، لذا عند زيادة عدد الأعضاء سيمثل الكثير من الدوائر الانتخابية، وتحقق العدالة، منوهًا إلى أن العدد قد يصل من 650 إلى 800 عضو.

زيادة أعضاء المجلسين

وأضاف، خلال مناقشات جلسة حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، بالحوار الوطني، عرضتها قناة «إكسترا لايف»، أن عدد مجلس النواب الحالي 568 بخلاف 5% يعينهم الرئيس، ونظرًا للزيادة السكانية، التي يتم حصرها كل 5 سنين، فإن الحزب يطلب زيادة أعضاء المجلسين بالنسب القانونية، مع تأكيد النسب الموجودة في الدستور لتمثيل كافة الفئات، سواء كان من ذوي الإعاقة أو المرأة أو العمال والفلاحين.

أما بالنسبة للتفرغ لعضوية مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، قال ممثل حزب حماة الوطن إن التفرغ، قضية جدلية منذ زمن طويل، وكانت الحكمة من التفرغ أداء المسؤولية على أكمل وجه والابتعاد عن المصالح، لافتًا إلى أن دستور 2014 أغلق باب الاستثناء مطلقًا.

استثناءات لأصحاب المهن الحرة

وطالب محمود صلاح بقانون يشرع التفرغ ويعطي بعض الاستثناءات لأصحاب المهن الحرة، التي ليس لها مصدر دخل آخر، مردفا: «ليس مستساغًا أن يقدم محام أو طبيب تفرغًا كاملًا لصالح العملية البرلمانية».