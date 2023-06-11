إغلاق أكبر محطة نووية في أوروبا بسبب كارثة طبيعية.. تعرف عليها

كشفت السلطات الأوكرانية، عن إغلاق أكبر محطة نووية في أوروبا في جنوب أوكرانيا، حيث تم وضعه في حالة «إيقاف بارد»، ما يعني أن أكبر محطة للطاقة النووية لم يعد يتم توليد الكهرباء بها، وذلك كإجراء وقائي بعد تدمير سد قريب من المنشأة، ووقوع الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 16 شهرًا، وفق ما أفاد تقرير لموقع nytimes.

إغلاق أكبر محطة نووية في أوروبا

قال مسؤولو الطاقة الأوكرانيون وإمدادات المياه، إنه بإغلاق المحطة النووية زابورجيا، هو آخر المحطات النووية من أصل 6 مفاعلات في محطة النووية منذ سبتمبر الماضي.

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية Energoatomبأوكرانيا، في بيان لها اليوم، إن اليوم تم تحويل المفاعل النووي الأخير إلى إغلاق بارد يوم الخميس، وهو ما يعني أنه تم إدخال قضبان التحكم في قلب المفاعل لإيقاف تفاعل الانشطار النووي وتوليد الحرارة والضغط.

وأضاف البيان: «إن الإغلاق البارد هو أفضل حالة تشغيل لوحدة الطاقة النووية في ظل هذه الظروف الحالية»، بعد تدمير سد كاخوفكا والفقد السريع للمياه من خزان السد.

الفيضان يتسبب في إغلاق أكبر محطة نووية بأوروبا

وبحسب التقارير الصحفية، إن بعد الفيضانات التي أدت إلى انهيار سد كاخوفكا، مما أدي إلى تصريف المياه من الخزان، ونقص المياه المتاحة لتبريد المفاعلات، صباح أمس السبت.

وانخفض منسوب المياه في منطقة نيكوبول، التي تقع على الجانب الآخر من نهر دنيبرو من المحطة، بأكثر من ثلاثة أقدام مقارنة باليوم السابق، وفقًا لمرفق الطاقة الكهرومائية الحكومية، أوكرهيدروينيرغو.

قال رئيس الشركة النووية المملوكة للدولة في أوكرانيا إن فقدان الخزان لا يشكل خطرًا فوريًا بحدوث انهيار، هذا لأن محطة الطاقة النووية Zaporizhzhia قد تم تصميمها ببركة تبريد احتياطية على الأرض للسماح للمهندسين بإغلاق مفاعلاتها الستة حتى في حالة انهيار سد Kakhovka واستنزاف الخزان ، كما يحدث الآن.

سيعتمد توفير المياه في المحطة الآن، وربما لسنوات قادمة، على الحفاظ على مستويات المياه في بركة تبريد الموقع، والتي كانت تغذيها الخزان.